OM : Pablo Longoria et le "nouvel épisode" de l'histoire du club

Une grande première très attendue. Ce mercredi soir contre le Stade Rennais (match en retard de la 22e journée de Ligue 1), le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille Jorge Sampaoli va faire ses débuts sur le banc phocéen. Interrogé avant le début de la partie, le président du club olympien Pablo Longoria a évoqué le début d'un nouvel épisode dans l'histoire de l'OM.

«On redémarre. L'histoire, c'est toujours celle que tout le monde a construit ensemble. Mais surtout, c'est un nouvel épisode pour retrouver l'identité et s'adapter à la nouvelle réalité et l'identité de Sampaoli. (...) On fait du football pour la passion, les supporters, le plaisir de retourner à l'amateurisme. C'est important parce qu'on le fait pour les gens, pour le plaisir, et c'est la chose la plus importante que l'on doit avoir dans la tête», a déclaré le boss phocéen sur Canal + Sport.