PSG : Kylian Mbappé esquive encore la question sur sa fin de contrat

Ces derniers jours, Kylian Mbappé fait encore l’actualité après les révélations sur une lettre envoyée au PSG pour expliquer qu’il n’activera pas son année en option. L’attaquant des Bleus a expliqué vouloir jouer au PSG la saison prochaine, mais ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025. Une décision qui n’arrange pas le PSG qui ne veut pas perdre son joueur libre en 2024 et qui pense donc aussi à le vendre dès cet été pour récupérer une somme.

Si la rumeur Real Madrid a refait surface, le joueur a rapidement éteint à la rumeur en expliquant qu’il se sentait bien à Paris et voulait rester encore une saison. Mais cette réponse ne plaît pas aux supporters qui veulent donc savoir s’il va partir gratuitement l’été prochain. Interrogé en conférence de presse, Mbappé avait esquivé la question. Au micro de Téléfoot, le Bondynois a récidivé. «J’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai dit bien avant que tout ça se passe. Si je me suis résolu à partir libre l’été prochain ? Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus au PSG.»

