Chelsea : Frank Lampard veut protéger Thiago Silva

Préservé en Ligue des champions lors du match de Chelsea face à Krasnodar (4-0), Thiago Silva (36 ans) va reprendre du service samedi face à Burnley en Premier League. Interrogé en conférence de presse sur sa gestion du défenseur central brésilien, Frank Lampard insiste sur son désir de préserver l'ancien Parisien pour appréhender au mieux une saison qui s'annonce très exigeante sur le plan physique.

« Thiago, je vais le gérer un peu différemment, juste à cause des circonstances. Je sais comment j'étais vers la fin de ma carrière, non pas qu'il soit vers la fin de la sienne, mais c'est juste essayer de faire en sorte que nous tirions le meilleur parti de lui au cours de la saison. Dans ce calendrier, il était juste logique de le reposer. Il aurait pu jouer mais nous devons pouvoir compter sur lui pour la suite, » a ainsi commenté le manager des Blues. Voilà qui nous en dit plus sur l'utilisation cette saison de Thiago Silva à Chelsea...