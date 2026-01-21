Le FC Barcelone accélère pour une pépite brésilienne de 16 ans !

Le football brésilien continue d’alimenter la Liga en jeunes talents prometteurs. Ces dernières années, plusieurs pépites de Palmeiras ont suscité la convoitise des clubs espagnols. Vitor Roque a signé au FC Barcelone avant de s’offrir une seconde chance au Real Bétis, Endrick est parti au Real Madrid, tandis qu’Estevão a échappé aux mains de tous les cadors espagnols pour rejoindre Chelsea. Cette course aux jeunes prodiges montre que la Liga, fidèle à sa tradition, ne cesse de jeter ses yeux sur l’Amérique du Sud, en particulier sur les formations comme Palmeiras, réputées pour produire des attaquants techniques et créatifs. Le FC Barcelone, qui s’apprête à perdre plusieurs jeunes talents issus de La Masia dont Dro et Mamadou Mbacke, continue de combiner cette politique de détection mondiale avec son centre de formation, pour ne jamais laisser passer la prochaine pépite.

Au cœur de cette stratégie, un nouveau nom attire désormais l’attention des décideurs du Camp Nou, un certain Eduardo Conceição, attaquant polyvalent de 16 ans évoluant au Palmeiras. La révélation de la dernière édition de la Copinha, le prestigieux tournoi de jeunes du Brésil, a confirmé tout le potentiel déjà pressenti chez ce jeune prodige. Jouant avec le numéro 10, il s’est distingué par sa capacité à marquer et à créer, inscrivant notamment un quadruplé lors d’un match de phase de groupes et délivrant plusieurs passes décisives. Sa technique individuelle, typiquement brésilienne, et sa polyvalence offensive, pouvant évoluer sur les ailes, en pointe ou en meneur de jeu, le placent parmi les jeunes les plus suivis par les scouts européens présents au Brésil. Et selon la presse catalane, une grande avancée a été réalisée dans les négociations avec son entourage.

Les négociations sont avancées

Les contacts avec le Barça ne datent pas de cette Copinha. D’après les informations de Sport, les agents d’Eduardo ont été conviés dès décembre à la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí pour rencontrer João Amaral, responsable du scouting, et Deco, directeur sportif. Lors de cette réunion, le club catalan a clairement fait savoir qu’il suivait le joueur et a pu prendre connaissance de son premier contrat professionnel, signé à ses 16 ans pour une durée de trois ans avec Palmeiras, et assorti d’une clause de 100 millions d’euros. Cette précaution du club brésilien illustre l’importance de protéger ses jeunes talents face à l’appétit croissant des clubs européens, notamment ceux de Premier League. Pour le Barça, Eduardo Conceição représente un investissement à moyen terme, puisque comme beaucoup de jeunes cracks sud-américains, il ne pourra rejoindre l’Europe qu’à ses 18 ans, en janvier 2028, mais le club espère pouvoir concrétiser ce transfert une fois sa santé financière renforcée.

Pour l’instant, aucune opération concrète n’est prévue cette année, et le jeune Brésilien devra continuer sa progression avec l’équipe des moins de 20 ans. Les observateurs insistent sur la nécessité pour Eduardo Conceição de transformer son statut de prodige en véritable joueur d’élite, capable d’assumer les exigences d’un top club européen. Surtout que les Blaugrana ont encore en travers de la gorge l’échec du projet autour de Vitor Roque. Sa vision du jeu, sa capacité à marquer et à distribuer, ainsi que sa flexibilité tactique en font déjà un joueur complet. La situation reste à suivre de près, mais le FC Barcelone mise sur ce profil atypique pour compléter sa relève offensive, mais la concurrence, notamment anglaise, est féroce. La trajectoire d’Eduardo Conceição pourrait bien devenir l’une des affaires majeures du mercato sud-américain dans les prochaines années.