JT Foot Mercato : Manchester United prépare un mercato de rêve

Manchester United veut du lourd pour son mercato

On attend toujours le dénouement du rachat de Manchester United, un duel opposant Jim Ratcliff au président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim ben Hamad Al Thani. Ce dernier aurait fait une troisième offre monumentale aux propriétaires actuels. Selon les informations de Sky Sports, cette offre avoisine les 6 milliards d’euros, c’est inégalable. Confiant, le Qatarien a déjà prévu un mercato XXL d’après le journaliste allemand de Bild Sport, Christian Falk. Il souhaite s’offrir les services de 3 joueurs français. Pour commencer, il est très fan du profil d’Eduardo Camavinga, qu’il rêve de voir avec le maillot des Red Devils. À seulement 20 ans, le joueur du Real est déjà une référence au milieu, mais ça va être très compliqué de convaincre les Merengues de le libérer, car il est considéré comme l’avenir du club. Mais le fils de l’ex-Premier ministre du Qatar est très confiant, il compte aussi recruter Kingsley Coman. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2027, l’ailier ne serait pas contre un nouveau défi, cette fois en Premier League. Enfin, la priorité du cheikh Jassim ben Hamad Al Thani, c’est Kylian Mbappé. Il veut faire du Parisien la figure de proue de son nouveau projet. Pour l’attirer, le Qatarien veut lui offrir un contrat démentiel s’il arrive libre en 2024. Le numéro 7 parisien devra donc ne pas activer son option pour étendre son bail jusqu’en 2025. Mais bon, le PSG ne se laissera pas faire, surtout que le club de la capitale est plus enclin à céder Neymar à MU plutôt que Mbappé. En attendant, c’est un tout autre mercato qui attend les pensionnaires d’Old Trafford, un mercato avec moins de stars et de paillettes puisque selon The Athletic, Manchester United aurait prévu un budget de 114 M€ environ pour sa campagne de recrutement estivale.

Galtier défend ses joueurs

Alors que le PSG traverse une période compliquée, que ce soit sportivement ou avec toutes les polémiques qui touchent le club ces dernières semaines, Christophe Galtier a tenu à défendre son groupe en conférence de presse. «Il y a un décalage entre tout ce que vous pouvez dire, ou inventé (avec un regard noir, ndlr), et la réalité du vestiaire. On ne peut pas dire que c’est une période agréable, je vous l’accorde. Ne croyez pas que les joueurs, quand on perd un match, sont souriants et n’en ont rien à foutre. J’ai vu la réaction de mes joueurs après Lorient. On est tous concentrés. On sait que ce n’est pas suffisant et qu’il y a un titre à aller chercher. Le championnat va être difficile jusqu’à la fin. Je vois les champions en titre dans les autres championnats qui sont bousculés comme nous le sommes actuellement. La réalité du vestiaire me montre que les joueurs ont envie d’aller chercher ce titre. Ce sont des joueurs consciencieux et malheureux quand l’équipe perd», a-t-il déclaré.

Les officiels du jour

Lille vient d’annoncer la prolongation d’une de ses stars arrivées cet été ! «Le LOSC et son numéro 10, Rémy Cabella, sont heureux d’annoncer aujourd’hui la prolongation de leur collaboration. Le milieu de terrain offensif, arrivé au Club en début de saison, a étendu ce jour son contrat jusqu’en 2025», peut-on lire dans le communiqué du Nordiste publié en fin de journée jeudi. Il était lié avec Lille jusqu’à cet été. Puis l’OGC Nice compte toujours sur Dante. Le club azuréen a officialisé la prolongation de son contrat d’une saison, jusqu’en 2024. Enfin, David Silva ne compte toujours pas raccrocher les crampons aussi. La Real Sociedad a officialisé la prolongation de l’ex-international espagnol. À 37 ans, l’ancien joueur de City portera les couleurs de l’équipe de Saint-Sébastien jusqu’en 2024.