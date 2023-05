Chelsea : Édouard Mendy pourrait rebondir chez un cador de Premier League

La suite après cette publicité

Relégué sur le banc au profit de Kepa Arrizabalaga à Chelsea, Édouard Mendy (31 ans) n’a disputé que 90 minutes depuis le début d’année 2023 : le week-end dernier lors du match nul concédé face à Nottingham Forest (2-2). De quoi relancer l’avenir de l’international sénégalais, qui ne devrait d’ailleurs pas se voir confier les clés du camion la saison prochaine par Mauricio Pochettino.

Ce vendredi, le tabloïd The Sun révèle que l’ancien gardien du Stade Rennais pourrait ainsi rebondir chez un rival londonien, en l’occurrence Tottenham. Si les Spurs n’ont toujours pas officialisé l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour prendre le relais de l’intérimaire Ryan Mason, le club suivrait de près la situation du portier de 31 ans depuis plusieurs mois. Cette arrivée pourrait donc coïncider avec un possible départ d’Hugo Lloris, actuellement blessé et courtisé, notamment à Al Hilal, comme nous vous le révélions cette semaine.

