Le FC Barcelone dompte le Real Madrid et remporte la Supercoupe d’Espagne

La finale de la Supercoupe d’Espagne 2025 entre le FC Barcelone et le Real Madrid a débuté sur un rythme élevé à Djeddah en Arabie saoudite. Les Catalans se sont rapidement installés dans la possession, cherchant à étirer le bloc madrilène par les courses de Lamine Yamal et de Raphinha, tandis que le Real procédait par transitions rapides vers Vinícius Júnior. Le Brésilien s’est offert la première grosse alerte après un contrôle orienté plein de maîtrise, mais sa frappe est restée trop écrasée pour surprendre Joan García (14e). Au fil des minutes, le Barça a pris le contrôle territorial, Courtois devant déjà s’interposer à plusieurs reprises, notamment sur une demi-volée de Raphinha (27e) et sur une tentative en angle fermé de Fermín López (40e), illustrant la domination progressive des Blaugranas.

Cette emprise s’est concrétisée à la 36e minute lorsque Raphinha, après avoir manqué un face-à-face quelques instants plus tôt (35e), a parfaitement corrigé le tir. Servi légèrement sur la gauche par Fermín López, il a fixé Tchouaméni avant de croiser une frappe du pied gauche qui a trompé Courtois au ras du poteau (36e). Barcelone menait logiquement, mais le Real n’a jamais cessé de guetter l’ouverture. Malgré une fin de période dominée par les Catalans, les Madrilènes ont profité d’un éclair individuel pour recoller. Alors que le Barça poussait encore, Vinícius Júnior a mystifié Koundé puis Cubarsí avant de battre Joan García d’une frappe sèche à ras de terre (45e+2). Dans un scénario totalement fou, Lewandowski a redonné l’avantage au Barça grâce à un piqué subtil après une passe inspirée de Pedri (45e+4), avant que Gonzalo García n’égalise dans le temps additionnel sur corner, à l’affût après une tête repoussée sur le poteau (45e+6).

Raphinha a tout changé

Au retour des vestiaires, l’intensité est restée maximale et le match est reparti dans tous les sens. Le Real s’est montré plus entreprenant, Vinícius et Rodrygo multipliant les combinaisons rapides pour déséquilibrer la défense catalane. Vinícius a même frôlé le doublé après une frappe repoussée par Joan García, mais son second ballon est passé au-dessus (51e). Le portier blaugrana a ensuite tenu son équipe à flot avec une parade déterminante sur une frappe à ras de terre, empêchant Madrid de passer devant pour la première fois (63e). De l’autre côté, Barcelone a continué à monopoliser le ballon, cherchant patiemment l’ouverture face à un bloc plus compact, Yamal voyant notamment sa reprise finir directement dans les gants de Courtois (71e). La décision est finalement venue en fin de match, au terme d’une action confuse mais décisive.

Après une combinaison dans l’axe, le ballon a échappé involontairement vers Raphinha, qui a tenté sa chance à l’entrée de la surface en glissant. Sa frappe, déviée par Asencio, a pris Courtois à contre-pied et a offert au Brésilien un doublé synonyme de but victorieux (73e). En toute fin de rencontre, la tension est encore montée d’un cran. Juste après une récupération musclée de Kylian Mbappé, non titulaire et entré en jeu, dans les pieds de Yamal, Frenkie de Jong a fauché le numéro 10 madrilène et a été directement expulsé par l’arbitre (90e+1). Réduit à dix, Barcelone a fait preuve de sang-froid pour gérer les ultimes secondes et conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final malgré les tentatives de Carreras (90e+5, 90e+7) mais aussi de la tête d’Alaba (90e+8). Au terme d’une finale spectaculaire et riche en rebondissements, le Barça s’est imposé (3-2) et a décroché une Supercoupe d’Espagne mémorable, marquée par l’efficacité de Raphinha et la solidité collective des Catalans dans les moments décisifs.