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Malang Sarr opte pour le Sénégal

Par Allan Brevi
1 min.
Mlanag Sarr avec Lens @Maxppp

Éligible à l’équipe de France et à la sélection sénégalaise, fraîchement Championne d’Afrique 2025, le leader de la défense lensoise s’est confié à Téléfoot et a finalement offert son cœur au Sénégal. Au vu de ses performances, à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, il a de grandes chances de s’exporter vers l’Amérique.

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Téléfoot
« Jouer pour le Sénégal, ce serait beau. »

Malang Sarr fait le choix de représenter le Sénégal. 🇸🇳 @YassinNfaoui
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Il a déclaré : « mes parents sont nés au Sénégal et y ont vécu, donc jouer pour le Sénégal serait magnifique. Je ne revendique rien et je ne réclame rien ; comme tout joueur performant, il faut juste prétendre à certaines choses. » Le message est passé et il attend désormais la prochaine liste de Pape Thiaw, lui qui, comme nous vous le révélions, devrait bien y figurer.

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