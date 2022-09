OM : Igor Tudor attend plus de Gerson

La suite après cette publicité

Pointé du doigt à l'occasion de la défaite de l'Olympique de Marseille face à Francfort en Ligue des Champions, Gerson peut tout de même compter sur le soutien infaillible de son entraîneur. Présent en conférence de presse avant la réception de Rennes (dimanche, 15h), Igor Tudor a tenu à apporter son soutien au milieu de terrain brésilien.

« C’est certain qu’il peut faire mieux, qu’il doit faire mieux et qu’il va faire mieux. C’est un bon gars, il a une âme pure, il est sensible, singulier. Il a beaucoup joué, je le ferai encore beaucoup jouer, car il est très fort et très important pour nous » a-t-il déclaré. Une belle preuve de confiance de la part du Croate, avant la réception du Stade Rennais ce dimanche (15h).

