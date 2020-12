Droits TV : l'Etat botte en touche dans l'affaire Mediapro

Petit à petit, la situation entre la LFP et Mediapro empire. Alors que le groupe sino-espagnol avait promis des montants records pour l'achat des droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il est actuellement dans l'impossibilité de payer les deux dernières échéances et a tenté de négocier un rabais.

Dans une période compliquée financièrement à cause de la crise du coronavirus, les clubs français ont un réel manque à gagner et sont même clairement en danger. De quoi nécessiter l'intervention de l'Etat ? Jean-Michel Blanquer a répondu sur BFM TV : « nous n'avons pas vocation à couvrir des risques inconsidérés dans cette affaire Mediapro. Il y a des choses qui se sont passées et qui ne sont pas bonnes, qui relèvent du risque pris par des acteurs privés. On ne peut pas dans la vie des affaires prendre des risques de ce type et puis appeler l'État comme un pompier avec l'argent public pour en quelque sorte couvrir les risques, ce serait entre guillemets trop facile. Après, bien entendu, en tant que ministre des Sports, je suis très attentif à la vie des clubs ».