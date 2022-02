OM : Thierry Henry encense Arkadiusz Milik

Cette saison, l'histoire entre Arkadiusz Milik et l'OM est plutôt animée. Le buteur polonais, qui n'entre pas spécialement dans les plans de Jorge Sampaoli, qui préfère souvent Dimitri Payet en faux numéro neuf, alterne donc souvent entre titulaire et remplaçant. Pourtant, il continue de marquer quand son entraineur fait appel à lui, mais s'agace de son traitement en interne. Interrogé sur la gestion du cas Milik, Thierry Henry a donné son avis au micro de Prime Video.

« Quand on fait appel à lui, il répond présent. Est-ce qu'il doit comprendre ce que met en place le coach ? Même nous parfois on a du mal à comprendre avec ce qu'il essaye de faire. Mais bon, il est présent. Alors ses états d'âmes, en tout cas il répond sur le terrain pour l'instant. Il y a des tactiques en place. Le coach a ses idées, ses choix. Si Milik ne les comprend pas, il doit les respecter. Mais quand on fait appel à toi, sois présent. C'est la seule réponse .»