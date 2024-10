Affaire Mbappé : les explications de l’avocate de Kylian Mbappé sur son tweet polémique

Alors que l’affaire prend de plus en plus d’ampleur aux quatre coins de l’Europe, Kylian Mbappé a fait appel à Maître Marie-Alix Canu Bernard, avocate au Barreau de Paris et près la Cour pénale internationale, pour le représenter et le défendre dans les différentes presses. Interrogée par TF1 au journal de 20 heures, elle a également répondu aux questions du journal Le Parisien. L’occasion de revenir sur le tweet de l’attaquant du Real Madrid, publié lundi après-midi, où il dénonçait une «fake news» tout en pointant indirectement du doigt une supposée manigance du Paris Saint-Germain, son ancien club, à la veille de l’audience à la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP) dans l’affaire des 55 millions d’euros de salaires impayés et autres primes réclamés :

«Je ne sais pas ce qu’il avait exactement au fond de ses pensées. Ce qui est certain, c’est qu’il y avait aujourd’hui une audience et il y a hier des éléments rendus publics qui n’avaient pas vocation à sortir. Ce sont des faits objectifs. C’est vrai que dans le cadre d’une plainte que nous allons déposer, nous cherchons la lumière pour comprendre ce qu’il y a derrière et s’il y a des gens qui cherchent à lui nuire, quels qu’ils soient. On a besoin de connaître la vérité et de comprendre. Soit il n’y a rien, soit il y a quelque chose mais on a besoin de savoir», a-t-elle affirmé dans les colonnes de nos confrères.