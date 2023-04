Real Madrid : Carlo Ancelotti change d’avis pour son avenir

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti sera-t-il sur le banc du Real Madrid la saison prochaine ? Dragué par la sélection brésilienne pour prendre la suite de Tite, le manager italien avait confirmé avoir été flatté. «J’aime cela, bien sûr, cela génère de l’excitation. Mais les contrats doivent être respectés et je veux les honorer. Si le président veut me parler, qu’il le fasse. J’en serais ravi. En réalité, j’aime être aimé, mais je dois respecter un contrat que je veux honorer. J’aime ce club. On verra ce qui se passera ensuite».

Mais les récentes victoires contre le FC Barcelone, en demi-finale de Coupe du Roi et contre Chelsea, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, semblent avoir changé la donne. Présent devant la presse avant le déplacement à Cadiz, en Liga, Carlo Ancelotti se voit continuer au Real Madrid jusqu’à la fin de son contrat, soit la fin de la saison 2023-24. «Je me sens fier. Jusqu’à présent, c’est un tour réussi. J’espère pouvoir continuer. Je suis très fier de ce que j’ai accompli. Le président a toujours été très affectueux avec moi et continue de l’être. Nous devons regarder devant. On sera là la saison prochaine sans aucun doute, car on va respecter le contrat». La Seleção est prévenue…

