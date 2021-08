MHSC : Rennes se mêle à la course pour Gaëtan Laborde

Les clubs se bousculent pour tenter de s'adjuger les services de Gaëtan Laborde. Après le Zenit Saint-Pétersbourg, West Ham ou encore l'Olympique Lyonnais, c'est le Stade Rennais qui entre dans la course pour l'attaquant de Montpellier, auteur de 16 buts et 9 passes décisives la saison passée, à en croire l'Équipe. Qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa Conference, le club breton verrait en l'ancien Bordelais un renfort offensif intéressant.

Le quotidien ajoute que Rennes serait déjà entré en contact avec la direction héraultaise pour avoir des renseignements sur le numéro 10 pailladin, et serait même prêt à proposer 20 millions d'euros pour ses deux dernières années de contrat. Si transfert il y a, l'attaquant de 27 ans serait la septième recrue des Rouge et Noir et la troisième dans le secteur offensif après l'ailier ghanéen Kamaldeen Sulemana et le milieu offensif croate Lovro Majer.