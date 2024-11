EdF : Adrien Rabiot met tout le monde d’accord

Quatre mois après son dernier match en équipe de France, Adrien Rabiot a effectué son retour dans le groupe de Didier Deschamps, ce lundi. Le milieu de 29 ans n’avait pas participé aux deux rassemblements qui ont suivi l’Euro (septembre et octobre), puisqu’il avait passé plusieurs semaines sans club. Avant sa signature à l’Olympique de Marseille, le 17 septembre dernier. Loin de sa forme physique optimale, l’ex-joueur du Paris Saint-Germain et de la Juventus a néanmoins la confiance de « DD » et de son staff, comme le révèle le journal Le Parisien dans son édition de ce mercredi.

En contact permanent avec Deschamps avant de rejoindre le Sud de la France, « Le Duc » est vu comme un élément important de par sa fiabilité et son professionnalisme. Respecté par l’ensemble de ses coéquipiers, l’ami de Mike Maignan et de Kingsley Coman n’hésite pas à dire les choses de façon cash. Une liberté de ton très appréciée. S’il doit encore retrouver toutes ses capacités, Adrien Rabiot est vu comme un pilier de cette équipe de France sur et en dehors des terrains. Un statut renforcé alors que cette sélection se cherche encore de nouveaux leaders, après la retraite internationale d’Antoine Griezmann.