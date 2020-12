Billal Brahimi affole le marché !

Après avoir prolongé son contrat au Stade de Reims jusqu'en 2023 en août dernier, le jeune et prometteur Billal Brahimi est parti en prêt au Mans. Une décision prise dans le but de poursuivre sa progression et engranger du temps de jeu et de l'expérience comme il nous l'avait expliqué : «je veux rejoindre Le Mans et jouer la montée. J'espère avoir du temps de jeu ainsi que de bonnes statistiques. Je veux tout casser cette saison et revenir par la grande porte à Reims. Je veux revenir plus fort, avoir au moins une trentaine de matches dans les jambes en National et surtout obtenir la montée. Je vais donner mon maximum pour atteindre ces objectifs». Et il a joint l'acte à la parole.

En effet, sous le maillot manceau, l'ancien joueur de Middlesbrough a disputé 16 rencontres en National. Le temps pour lui de marquer 6 buts et de délivrer 2 passes décisives. Le bonheur est donc dans le prêt pour le footballeur âgé de 20 ans, dont le plan initial était de retourner à Reims une fois la saison terminée. Mais d'après nos informations, plusieurs écuries sont intéressées par son profil, notamment des clubs de Ligue 1 (Lens), de Serie A et de Bundesliga (Stuttgart). En Écosse, les Rangers ont aussi un œil sur lui. Affaire à suivre...