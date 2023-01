PL : Newcastle monte sur la 3ème marche du podium malgré son match nul face à Crystal Palace

La Premier League était de retour ce samedi avec la 21ème journée. Après de nombreuses oppositions tout au long de l’après-midi, dont un choc décevant entre Liverpool et Chelsea à Anfield (0-0), Newcastle, 4ème à seulement un petit point du podium et de Manchester United, se déplaçait pour affronter Crystal Palace, 12ème du championnat anglais, pour la dernière affiche de la journée. Alors que le froid ambiant mettait les organismes à rude épreuve, les joueurs de Patrick Vieira arrivaient à contenir les assauts des visiteurs mais ils peinaient à se montrer dangereux de l’autre côté du terrain.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les deux équipes cherchaient à faire la différence. Néanmoins, les défenses continuaient de prendre le meilleur sur les attaques et le score ne bougeait pas non plus en deuxième période. Pourtant, Jean-Philippe Mateta, rentré peu après l’heure de jeu, se procurait une superbe occasion mais l’ancien joueur de Chateauroux tombait sur un Nick Pope des grands soirs (73e). Une dizaine de minutes plus tard, Alexander Isak plaçait une tête qui terminait dans les gants du porter adverse (80e) puis Allan Saint-Maximin, en bonne situation, loupait son contrôle et ratait ensuite complètement sa frappe (89e). Au classement, malgré ce match nul, Newcastle, invaincu depuis 15 matchs en Premier League, grimpe sur le podium, sur la dernière marche, en repassant devant Manchester United grâce à une meilleure différence de buts.

À lire

Premier League : Liverpool et Chelsea se quittent sur un triste match nul