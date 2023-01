Premier League : Liverpool et Chelsea se quittent sur un triste match nul

Ce samedi, la Premier League débutait avec le choc entre Chelsea et Liverpool à 13h30 lors de la 21e journée. Une affiche entre deux clubs malades cette saison. Les Reds pointaient à une très décevante 8e place. Même son de cloche pour les Blues qui étaient au 10e rang avant le coup d’envoi. Les deux équipes avaient d’ailleurs le même nombre de points (28 pts). Cette rencontre était donc très importante pour la dynamique. Avec la multitude de blessures, Graham Potter misait sur un trio offensif Mount, Ziyech et Havertz devant. Badiashile enchaînait une nouvelle titularisation en défense et Mudryk, nouvelle recrue, était sur le banc. Côté Liverpool, Jurgen Klopp devait aussi composer avec une équipe expérimentale. Gakpo débutait en pointe avec Salah et Eliott alors que Konaté était aussi titulaire.

Ce "choc" de Premier League n’avait de choc que le nom, car en réalité, le spectacle était très loin d’être au rendez-vous dans le premier acte. Pourtant, tout avait bien commencé avec l’ouverture du score de Chelsea après 2 minutes de jeu. Mais le but de Kai Havertz était annulé pour une légère position de hors-jeu. On s’attendait alors à un match enflammé, rythmé comme le championnat anglais a l’habitude de nous offrir. Cela n’a pas été le cas. Les deux équipes semblaient manquer cruellement de confiance. Cody Gakpo traversait la rencontre sans peser, Mohamed Salah faisait preuve de trop d’imprécisions techniques. Et si Chelsea monopolisait le ballon, il ne parvenait pas non plus à bien l’utiliser. Les deux équipes rentraient au vestiaire avec ce score nul et vierge de 0-0.

Peu de spectacle malgré la belle entrée de Mudryk

Au retour des vestiaires, Liverpool revenait avec de meilleures intentions. Cody Gakpo se procurait une première occasion, mais sa frappe était tranquillement captée par un Kepa vigilant. Hakim Ziyech répondait dans la foulée. Le Marocain s’en allait dans une série de dribbles dans la surface mais ne cadrait pas sa frappe après avoir éliminé plusieurs défenseurs (60e). Devant la faiblesse offensive des deux équipes, les coachs décidaient enfin de réagir à l’heure de jeu. Graham Potter lançait enfin Mykhaylo Mudryk dans le grand bain. Jurgen Klopp décidait, lui, de faire entrer Darwin Nunez pour peser sur la défense londonienne, trop peu inquiétée.

Très vite, Mykhaylo Mudryk apportait à son équipe. L’Ukrainien se procurait les meilleures occasions de la rencontre. Il ne passait pas loin de son premier but quelques minutes après son entrée, mais sa frappe n’était pas cadrée (66e). Liverpool répondait timidement en fin de rencontre par l’intermédiaire d’Alexander-Arnold qui ne profitait pas du bon travail de Nunez sur le côté gauche. Mais voilà. Rien d’autre et les deux équipes se quittaient donc sur un triste 0-0, bien loin d’une affiche de rêve. Ce nul n’arrange personne. Chelsea et Liverpool font du surplace au classement et ne se rassurent pas du tout. Loin de là. Il faudra proposer beaucoup mieux pour espérer remonter au classement. Car il y a désormais un monde entre eux et les équipes du peloton de tête.