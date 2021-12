Real Sociedad : Imanol Alguacil n'a rien pu faire face à Vinicius Jr

En bord terrain après la défaite à domicile face au Real Madrid, l'entraîneur de la Real Sociedad Imanol Alguacil s'incline devant l'ailier brésilien Vinicius Jr, qui a brisé les espoirs de victoire dès le retour des vestiaires : «c'est le match où j'ai vu Madrid jouer le plus en difficulté, ils se sont beaucoup rapprochés. Leurs occasions sont venues de nos erreurs et Vinicius a déséquilibré à chaque match, le plus en Liga. Il a cassé le jeu. (...) Lors des transitions avec Vinicius, ils nous ont surpris, ce que nous savions qu'il allait nous arriver. Avec le score en notre faveur c'est plus compliqué et nous y sommes allés un peu avec le cœur.»

La suite après cette publicité

Le technicien basque n'oublie pas de remercier ses joueurs, qui auront réussi à tenir tête aux hommes de Carlo Ancelotti, actuels leaders du championnat avec huit points d'avance sur leur dauphin : «nous aurions pu être un peu meilleurs, mais ils ont vite reculé. Ils connaissaient notre potentiel. Nous sommes une équipe qui veut le ballon et nous savions que nous pouvions les repousser. Ils ont Casemiro, Kroos, Modric..., qui connaissent un peu le football, et il faut faire très attention. Ils ont un grand entraîneur et des joueurs de classe mondiale. Nous avons rivalisé.»

Le classement de la Liga