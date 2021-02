Monaco : Niko Kovac se méfie du PSG

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Niko Kovac s'est présenté en conférence de presse. L'occasion d'évoquer le choc de dimanche face au Paris Saint-Germain. Une équipe qu'il a suivi mardi à Barcelone en Ligue des Champions. «Pour être honnête, j’ai regardé le match et j’étais très content que Paris fasse une prestation pareille. Ils ont réalisé une rencontre de qualité. Nous savons que le club est en train de monter en puissance, on s’attend à un match très difficile. On ne va pas à Paris sans jouer notre chance, on veut faire du mieux possible».

Puis, le coach croate a ajouté : «nous savons que c’est la meilleure équipe du championnat, avec les meilleurs joueurs. La fin de la saison approche, leur motivation croît afin de bien terminer et obtenir ce titre de champion. On s’attend à ce qu’ils finissent la saison en boulet de canon. Le niveau de jeu face à une telle équipe va être très élevé».