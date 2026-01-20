LdC, EL : le PSG et l’OL peuvent valider leur qualification cette semaine si…

Les clubs français peuvent déjà clarifier leur sort européen cette semaine à l’occasion de la 7e journée de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Le PSG peut valider sa place en 8es en cas de victoire contre le Sporting à Lisbonne, mais cela dépend de plusieurs résultats dans d’autres matchs : Tottenham et Dortmund doivent faire match nul, et au moins quatre conditions parmi les suivantes doivent se réaliser : Liverpool perd à Marseille, l’Inter Milan s’incline contre Arsenal, Monaco bat le Real Madrid, l’Atlético perd à Galatasaray, Chelsea ne bat pas Páfos, Newcastle ne gagne pas contre le PSV Eindhoven, et le Barça ne s’impose pas chez le Slavia Prague. En clair, ça ne va pas être simple…

En Ligue Europa, Lyon pourrait assurer sa qualification pour les 8es dès ce jeudi, à condition de battre les Young Boys et que l’AS Rome et Stuttgart fassent match nul, ou, en cas de victoire d’un des deux clubs italiens ou allemands, qu’au moins un des six autres résultats favorables se produise (Betis Séville perd chez le PAOK Salonique, Fribourg perd contre le Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros perd contre Panathinaïkos, Braga ne bat pas Nottingham Forest, FC Porto ne gagne pas chez le Viktoria Plzen). Lille, pour sa part, doit s’imposer contre le Celta Vigo et espérer des scénarios précis sur d’autres rencontres pour se maintenir en course pour les play-offs, tandis que Nice est déjà éliminé et Strasbourg assuré de disputer les 8es de la Ligue Conférence. De leurs côtés, l’OM, Monaco et Lille peuvent uniquement se qualifier pour les play-offs.