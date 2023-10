Marcus Thuram explique son choix de rejoindre l’Inter plutôt que le PSG

La suite après cette publicité

L’Inter Milan lui va comme un gant. Arrivé cet été pour remplacer entre autres les départs de Romelu Lukaku et Edin Dzëko, Marcus Thuram rayonne et fait rayonner son compagnon d’attaque Lautaro Martinez (10 buts). Avec 2 réalisations mais surtout 7 passes décisives en 8 journées de Serie A dans une équipe 2e du classement, l’avant-centre français s’est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. Pourtant, lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain lui tendait les mains. Pour L’Équipe, Marcus Thuram est revenu sur son choix de rejoindre l’Italie plutôt que de rentrer en France, dans la capitale. «Il faut savoir qu’il y a deux ans, l’Inter m’avait contacté, j’évoluais au poste d’ailier mais eux m’identifiaient déjà comme un 9. Cette vision-là, ils étaient peu à l’avoir. Ils avaient une connaissance très précise de ma potentielle évolution», commente d’abord l’ex-buteur de Gladbach.

Il poursuit : «J’ai discuté avec beaucoup d’autres clubs. Ce n’était pas un choix facile. C’est un choix qui allait définir ma carrière. Je sais que j’ai fait le bon. Je ne demande à personne de comprendre mon choix. Je sais pourquoi j’ai fait ce choix. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l’Inter Milan, les joueurs immenses qui y sont passés. Quand on met ce maillot, on sent qu’on porte une histoire. Il y a un engouement extraordinaire, quand on croise des gens dans la rue, ils parlent tous du match qui arrive. C’est un des plus grands clubs d’Europe. Et puis j’intègre une équipe stable qui fonctionne très bien, qui a été finaliste de la Ligue des Champions, qui a de super joueurs. Mon choix, il est lié à tout ça, en fait.» Marcus Thuram ne regrette en aucun cas son départ à l’Inter, qu’il a préféré au PSG malgré l’arrivée de certains compatriotes de sélection tels que Dembélé ou encore Kolo Muani : «Si je veux les voir, je vais en vacances avec eux (sourire). Ma carrière, elle, répond à une logique d’évolution. Je ne vais pas définir un choix de carrière en fonction de mes amis». En attendant, les performances abouties de l’ancien attaquant de l’EAG plaisent à son entraîneur et le mariage semble parfait entre le fils de Lilian Thuram et les Nerazzurri.