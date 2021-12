Ligue des Champions : le Zenith arrache le nul contre Chelsea et offre la tête du groupe à la Juventus

Avant le dénouement de ce soir, le premier multiplex de la journée n'offrait pas beaucoup de suspense. Les deux premières places étaient déjà réservées à Chelsea et à la Juventus. Restait à savoir laquelle de ces deux équipes allait terminer à la première place de cette poule H. Au coup d'envoi, avantage aux Anglais, qui se rendaient sur la pelouse du Zenith Saint-Peterbsourg face à des Russes condamnés à occuper la 3e place. Thomas Tuchel profitait de cette rencontre pour faire tourner largement son effectif avec les présences de Kepa, Sarr, Niguez et d'un trio offensif composé d'Hudson-Odoi-Werner-Lukaku.

L'attaquant allemand ne tardait pas à se mettre en évidence en ouvrant le score dès la 1ère minute de jeu (0-1). Ce temps fort durait un quart d'heure mais après cela, les Blues reculaient et laissaient aux joueurs du Zenith, la responsabilité du jeu. Claudinho manquait le cadre (19e), Kepa remportait son duel face à Malcom puis finissait par s'incliner sur cette tête à bout portant de Claudinho (1-1, 38e). Dans la foulée, Azmoun échappait à la défense pour crocheter le gardien espagnol et donner l'avantage aux siens (2-1, 41e).

Service minimum pour la Juventus

L'Iranien frôlait même le doublé mais cette fois, c'est la main de Kepa qui le freinait (43e). Maintenu en vie par son portier, Chelsea revenait des vestiaires avec cette même apathie générale. La défense avait toujours un temps de retard, à l'image de cette tentative de Malcom (52e). C'est alors que le champion d'Europe réagissait enfin avec un une-deux décisif entre Mount et Werner, permettant un service de l'Allemand sur l'égalisation de Lukaku (2-2, 61e). Kepa assurait de nouveau devant sa ligne (70e), ce qui permettait à Werner de redonner l'avantage aux siens (2-3, 86e). Chelsea s'avançait vers la tête du groupe mais c'était sans compter sur la sublime frappe d'Ozdoev (90e+3), qui permet au Zenith d'arracher le nul 3-3, et surtout de rétrograder les Anglais à la 2e place...

Chelsea a loupé le coche, car dans l'autre match de la poule, la Juventus recevait Malmö et a fait le minimum grâce à Moise Kean (1-0, 17e). Les hommes de Max Allegri n'ont une nouvelle fois pas convaincu face à la pire attaque de la compétition. Avec Rabiot titulaire au coup d'envoi, en plus de Dybala aligné en dix, la Vieille Dame a maîtrisé son sujet mais s'est rarement montrée dangereuse. Après le but encaissé, le gardien suédois Diawara a tout de même repoussé les rares tentatives comme celles de Kean (66e, 82e). Ce court succès est bon pour la confiance et suffit surtout à prendre la tête du groupe.

