Lens : Will Still évoque l’épineux cas Wahi

Opposé à Leicester City en amical au stade Bollaert-Delelis, le RC Lens s’est offert un festival contre le club anglais (3-0) pour clôturé en beauté sa préparation estivale. Si Will Still et ses hommes ont pu peaufiner les derniers détails avant de retrouver la Ligue 1, le cas Elye Wahi reste à régler en marge de la reprise. Désireux de rejoindre l’Olympique de Marseille sur ce mercato d’été, l’attaquant français a été laissé sur le banc avant de faire son entrée dans les derniers instants de la partie. Un choix assumé par le coach artésien.

«Elye Wahi n’a joué que 5 minutes, il reste un très jeune joueur. Il y a pas mal de choses dans sa tête pour l’instant. C’est aussi une façon de l’aider et de le protéger. Il y a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. Et on veut des mecs qui sont à 100% et prêts à jour», a prévenu le manager des Sang et Or.