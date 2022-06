Ambitions, mercato, philosophie de jeu : Paulo Fonseca annonce la couleur pour le LOSC

La suite après cette publicité

Dixièmes de Ligue 1 la saison dernière, les Dogues ont profité de la fenêtre estivale pour redessiner le projet sportif. Jocelyn Gourvennec parti, c'est donc Paulo Fonseca, ancien coach de l'AS Roma, qui a pris place sur le banc lillois. Après avoir signé un contrat de deux ans à la tête du club nordiste, le technicien portugais de 46 ans était d'ailleurs présent, ce jeudi, en conférence de presse. L'occasion pour le nouveau coach lillois d'affirmer ses ambitions.

«Je suis vraiment heureux d'être ici, dans ce grand Club. J'ai été motivé et enthousiaste dès le début. Aujourd'hui, je suis prêt à me mettre au travail», a tout d'abord assuré le Lusitanien avant d'ajouter : «j'ai supervisé l'équipe, les joueurs. Je suis un coach avec des idées variées. Nous avons besoin de temps pour mettre une équipe en place, mais je suis persuadé qu'on va pouvoir construire une équipe solide, avec une véritable identité».

Paulo Fonseca veut des guerriers !

Après le Portugal (Paços de Ferreira, Porto), l'Ukraine (Shakhtar Donetsk) et l'Italie (AS Roma), Paulo Fonseca va donc découvrir la France sur le banc du LOSC et le Portugais compte bien se faire un nom dans l'Hexagone. «Je suis un coach offensif, qui aime le jeu porté vers l'avant. J'aime pouvoir dominer les matchs, avoir une équipe agressive qui presse beaucoup. On veut se battre contre toutes les équipes pour gagner un maximum de matchs. J'ai vu de nombreux matchs de Ligue 1. Je suis persuadé qu'on peut construire une équipe solide, ambitieuse, avec une mentalité irréprochable. On ne gagnera pas tous les matchs, mais on donnera tout, mon staff, mes joueurs et moi».

Confiant, l'homme aux 49 printemps pourra d'ailleurs compter sur l'un de ses compatriotes, en la personne de José Fonte, pour s'intégrer au plus vite et partager sa philosophie de jeu au reste du groupe : «j'ai eu l'occasion de prendre un café avec José Fonte. Nous parlons la même langue. Je peux compter sur lui pour m'aider avec l'équipe». Interrogé, enfin, sur le mercato alors que Sven Botman a quitté les Dogues et que Akim Zedadka est arrivé, le nouvel homme fort lillois a quelque peu botté en touche, reconnaissant malgré tout que certains joueurs allaient vraisemblablement quitter le Nord de la France cet été : «nous travaillons ensemble pour trouver la meilleure formule pour l'équipe. On sait que certains joueurs peuvent partir, mais nous travaillons ensemble pour trouver des joueurs qui correspondront à notre style de jeu». Réponse dans les prochains jours...