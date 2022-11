CdM 2022, Brésil : Thiago Silva fait des annonces fortes

Jeudi, le Brésil va débuter sa Coupe du Monde 2022 par une rencontre face à la Serbie. A la veille de cette partie, Thiago Silva, qui portera le brassard de capitaine, s'est présenté en conférence de presse. L'occasion de faire passer quelques messages. Ses propos sont relayés par nos confrères de L'Equipe. «Je demande à nos supporters de nous faire confiance, nous sommes prêts à faire une grande Coupe du monde. Bien sûr, le titre est loin, mais rêver est gratuit et on en rêve. On y croit, en voyant tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous sommes sur le point de faire nos débuts dans une position très favorable, dans le sens où je sens qu'on est bien dans tous les domaines».

La suite après cette publicité

Questionné au sujet de la pression que peut avoir la Seleção, qui figure parmi les favoris, il a expliqué : «le fait que nous ayons gagné en 2002 est surtout une grande inspiration. Au centre d'entraînement, nous avons des images de Seleção qui ont marqué l'histoire. Cela nous rend confiants et motivés pour faire aussi notre histoire. Nous savons que cela ne dépend que de nous. Cela nous donne encore plus de motivation pour honorer ce maillot». Personnellement, le joueur se sent bien. «Je suis actuellement la meilleure version de Thiago Silva. À 38 ans, je traverse l'une des meilleures phases de ma carrière. Aujourd'hui, je suis certainement une personne bien mieux préparée pour ce moment, super calme et super à l'aise ici, avec la confiance de tout le monde. Le mélange de jeunes et de personnes expérimentées crée une belle connexion dans notre équipe. Il n'y a pas de vanités dans ce groupe.» Au Brésil de joindre l'acte à la parole à présent.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.