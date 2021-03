Chelsea pense à faire revenir Romelu Lukaku !

La suite après cette publicité

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel a Chelsea, le soleil a refait son apparition au-dessus de Stamford Bridge. Le tacticien allemand a remis l'écurie londonienne dans la bonne direction, avec une quatrième place en Premier League, alors que les Blues semblaient déjà hors de la course à la Ligue des Champions. Ils ont aussi obtenu une place pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir battu l'Atlético de Madrid en huitièmes.

Mais comme l'explique The Telegraph, on ne veut pas se reposer sur ses lauriers au sein des Blues, et après un mercato 2020 colossal, on veut récidiver dans quelques mois. Et c'est surtout en attaque que l'écurie de Roman Abramovich veut frapper fort, avec Erling Haaland dans le viseur...

Lukaku plaît beaucoup en Premier League

Mais si le club venait à rater le cyborg norvégien, également suivi par le Real Madrid et bien d'autres gros clubs du Vieux Continent, il y a des alternatives. Parmi elles, Romelu Lukaku, l'ancien de la maison qui cartonne à l'Inter. Présent au club entre 2011 et 2013, avec un prêt à WBA, il n'avait pas vraiment réussi à se faire une place à l'époque, et avait pris son envol à Everton.

La sérieuse publication britannique n'évoque pas de possible prix de l'opération, mais si on se fie à ce qui se disait ces derniers temps en Italie, on évoquait un montant environnant les 100 millions d'euros. D'autres clubs comme Manchester City sont aussi sur le coup. On rappelle cependant que l'Inter est dans une situation financière peu évidente et n'a pas encore terminé de payer Manchester United, ce qui pourrait forcer la direction lombarde à se séparer du Belge...