Adana Demirspor : M’Baye Niang signe son retour en Italie

Après seulement une demi-saison et 20 petites apparitions sous le maillot de l’Adana Demirpsor, l’attaquant sénégalais, M’Baye Niang (29 ans), quitte déjà la Turquie. L’ancien joueur du Stade Rennais va faire son retour en Italie. En effet, il s’est engagé avec le club d’Empoli jusqu’en juin 2024. La transaction est estimée à plus de 250 000 euros. C’est le quatrième club italien dans lequel Niang évolue après le Torino, le Genoa et l’AC Milan.

La suite après cette publicité

«L’Empoli Football Club annonce avoir conclu un accord avec Adana Demirspor Kulübü pour l’acquisition définitive du droit aux performances sportives du footballeur M’Baye Niang. Le joueur a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec possibilité de renouvellement si certaines conditions sont remplies», a déclaré le club toscan dans un communiqué publié.