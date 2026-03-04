Barça : le plafond salarial a énormément augmenté

Comme elle le fait très régulièrement - généralement deux fois par saison - la Liga vient de dévoiler le plafond salarial maximal autorisé pour chaque club de première division. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour le FC Barcelone, qui a désormais le droit de dépenser jusqu’à 432 millions d’euros pour les salaires de son effectif.

Une grosse augmentation, puisque jusqu’ici, le club catalan ne pouvait dépenser que 351 millions d’euros pour payer ses salariés. On notera cependant que les Catalans sont toujours au-dessus de cette limite autorisée, ce qui leur vaudra encore quelques problèmes avec le fair-play financier de la Liga lors des prochains mercatos. Mais c’est un pas de plus vers une situation plus normale. On notera que de son côté le Real Madrid a le droit de dépenser jusqu’à 761 millions d’euros pour son équipe.