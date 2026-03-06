L’incroyable mensonge de Mauricio Pochettino sur Malang Sarr

Malang Sarr ne mâche pas ses mots. Dans une interview accordée à Kampo sur Youtube, le défenseur lensois de 27 ans est revenu sur sa superbe saison avec les Sang et Or, notamment son adaptation à l’étranger, sa gestion des critiques, mais également d’autres anecdotes croustillantes sur sa carrière. Par ailleurs, il n’a pas manqué de soulever une situation un peu confuse qui l’avait fait disjoncter à l’époque. En effet, lors de son passage éclair à Chelsea (2021-2022), l’ancien Niçois avait été "humilié" par son coach Mauricio Pochettino — qui avait donc menti devant la presse — déclarant qu’il ne savait pas qui il était. Pour rappel, celui-ci était bien dans l’effectif des Londoniens et lui avait parlé.

« En 2019, il fait venir mon agent à Londres pour me convaincre de signer à Tottenham. Non, je vais encore plus loin. Quand je rentre de mon prêt à Monaco, je suis en rééducation tout l’été à Chelsea, il y a que moi et les kinés, il signe, fait la visite du club, et vient me voir. Il appelle son adjoint, il lui dit " regarde qui est là, on avait essayé de le faire venir à Tottenham, maintenant on se retrouve à travailler ensemble ici". Il m’avait fait un câlin et m’avait dit : " oh, t’es déjà sur le tapis, ça fait une semaine que tu t’es fait opérer, ça s’est bien passé ? ". C’est impossible qu’il ne me connaisse pas ». Avant d’ajouter un propos, soulignant bel et bien de la frustration de son côté. « J’ai envie de tout casser sur le moment quand il dit ça. Il a fait exprès. Je lui en ai voulu forcément, mais je lui en veux plus », a-t-il conclu durant le nouvel épisode, déjà en ligne sur Youtube.