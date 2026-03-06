Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

L’incroyable mensonge de Mauricio Pochettino sur Malang Sarr

Par Tom Courel
1 min.
Malang Sarr à Lens @Maxppp

Malang Sarr ne mâche pas ses mots. Dans une interview accordée à Kampo sur Youtube, le défenseur lensois de 27 ans est revenu sur sa superbe saison avec les Sang et Or, notamment son adaptation à l’étranger, sa gestion des critiques, mais également d’autres anecdotes croustillantes sur sa carrière. Par ailleurs, il n’a pas manqué de soulever une situation un peu confuse qui l’avait fait disjoncter à l’époque. En effet, lors de son passage éclair à Chelsea (2021-2022), l’ancien Niçois avait été "humilié" par son coach Mauricio Pochettino — qui avait donc menti devant la presse — déclarant qu’il ne savait pas qui il était. Pour rappel, celui-ci était bien dans l’effectif des Londoniens et lui avait parlé.

La suite après cette publicité

« En 2019, il fait venir mon agent à Londres pour me convaincre de signer à Tottenham. Non, je vais encore plus loin. Quand je rentre de mon prêt à Monaco, je suis en rééducation tout l’été à Chelsea, il y a que moi et les kinés, il signe, fait la visite du club, et vient me voir. Il appelle son adjoint, il lui dit " regarde qui est là, on avait essayé de le faire venir à Tottenham, maintenant on se retrouve à travailler ensemble ici". Il m’avait fait un câlin et m’avait dit : " oh, t’es déjà sur le tapis, ça fait une semaine que tu t’es fait opérer, ça s’est bien passé ? ". C’est impossible qu’il ne me connaisse pas ». Avant d’ajouter un propos, soulignant bel et bien de la frustration de son côté. « J’ai envie de tout casser sur le moment quand il dit ça. Il a fait exprès. Je lui en ai voulu forcément, mais je lui en veux plus », a-t-il conclu durant le nouvel épisode, déjà en ligne sur Youtube.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Ligue 1
Chelsea
Lens
Malang Sarr
Mauricio Pochettino

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Chelsea Logo Chelsea FC
Lens Logo Lens
Malang Sarr Malang Sarr
Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier