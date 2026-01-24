Enzo Le Fée rêve de l’équipe de France

Arrivé à Sunderland en janvier 2025, Enzo Le Fée s’est rapidement imposé comme un joueur clé du promu anglais. Après avoir été l’un des artisans de la montée en Premier League, le milieu français de 25 ans brille dans le championnat le plus exigeant d’Europe. Polyvalent, il a été utilisé à 5 postes différents par Régis Le Bris et s’affirme désormais avec 4 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Adapté physiquement et tactiquement au style anglais, il confie dans un entretien accordé à L’Équipe qu’il ne se voit plus quitter l’Angleterre, heureux de son intégration et de la passion des supporters autour de lui.

« L’équipe de France, un objectif ? Oui, mon père m’a toujours dit : "Un jour, tu porteras le maillot des Bleus", et je ne pense pas qu’il parlait de celui des Espoirs. Ce serait un rêve pour moi de l’atteindre et de représenter mon pays. Je m’épanouis dans le championnat le plus compétitif du monde. Que ce soit à court, moyen ou long terme, j’essaie de me donner les moyens au quotidien pour qu’à la fin de ma carrière, je n’aie aucun regret », a-t-il ajouté. Même si la Coupe du Monde 2026 semble un défi immense, dans le football, rien n’est impossible…