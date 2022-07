PSG : ça clashe entre Lionel Messi et Kylian Mbappé !

Le trio magique du PSG risque bien de ne plus exister l'an prochain, et tout indique que Kylian Mbappé et Lionel Messi se partageront les responsabilités en attaque, où d'autres joueurs sont attendus. Effectivement, Neymar n'est plus considéré comme intransférable, et même s'il ne sera pas mis dehors comme un malpropre, toute offre un minimum intéressante sera étudiée par la direction parisienne.

La suite après cette publicité

Tant Luis Campos que les têtes pensantes de Doha considèrent qu'il n'est plus indispensable. Son prix aurait été fixé à 50 millions d'euros, et même si pour l'instant il n'y a pas vraiment eu de réels contacts avec d'autres clubs, le joueur dont le contrat expire désormais en 2027 rêverait du FC Barcelone. Et voilà qu'en Catalogne justement, on nous apprend de nouvelles informations...

L'avenir de Neymar au coeur des débats

Mundo Deportivo indique ainsi qu'en interne, les relations entre Messi et Mbappé sont mauvaises... à cause du Brésilien. Lors du feuilleton de sa prolongation, le Français aurait indiqué à ses dirigeants ne plus vouloir de Neymar dans l'effectif. Ce qui n'a visiblement pas plu à l'Argentin, proche de la star de la Canarinha. Les deux hommes sont effectivement amis et Messi considère que d'un point de vue sportif et pour le bien du groupe, Neymar doit rester.

L'avis de Kylian Mbappé au sujet du Brésilien serait assez mal passé auprès de Messi, avec le média qui évoque « un court-circuit entre les deux hommes ». Toujours est-il que dans cette histoire, c'est l'Argentin qui devrait être "gagnant", puisque le PSG risque d'avoir bien du mal à se défaire de Neymar...