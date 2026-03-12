Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique peut dire merci à la LFP

Par Valentin Feuillette
Le Paris Saint-Germain pourra bénéficier d’une semaine entière pour préparer son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea grâce au report officiel de son match de Ligue 1 face au FC Nantes. Initialement prévu ce week-end, le match se jouera finalement la semaine du 20 avril, après accord de toutes les parties, selon un communiqué de la LFP. Cette décision permettra au club parisien de récupérer et de préparer ses joueurs dans les meilleures conditions entre les deux rencontres européennes.

Après la victoire contre les Blues à l’aller au Parc des Princes (5-2), Luis Enrique s’est félicité de ce report en conférence de presse mercredi soir : « C’est bien pour préparer le match et récupérer les joueurs. On aime avoir du temps pour préparer les matchs. Après la trêve internationale, on aura moins de temps pour la Ligue 1. » Avec ce répit, le PSG pourra aborder le retour à Stamford Bridge la semaine prochaine avec des joueurs frais et mieux préparés, un avantage non négligeable pour tenter de verrouiller sa qualification en quarts de finale de Ligue des Champions, après une belle première manche validée à domicile.

Ligue des Champions
Ligue 1
PSG
Chelsea
Nantes
Luis Enrique

