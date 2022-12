CdM 2022 : enquête ouverte contre la Fédération uruguayenne

La suite après cette publicité

Éliminés du Mondial 2022 malgré une ultime victoire contre le Ghana (2-0), les Uruguayens risquent gros. Coupables de multiples contestations à la fin de la rencontre face aux Black Stars, vendredi dernier, les joueurs de la Céleste se retrouvent dans l'œil du cyclone. Pour rappel, plusieurs joueurs de l'Uruguya s'étaient plaints auprès de l'arbitre, s'estimant lésés sur plusieurs situations qui auraient pu leur valoir un penalty. Un comportement qui n'a pas plu à la FIFA. Ce lundi, l'instance internationale a d'ailleurs annoncé ouvrir une enquête contre la Fédération uruguayenne et plusieurs joueurs pour de possibles infractions à son Code disciplinaire. Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera et Diego Godin vont ainsi faire l'objet de procédures distinctes.

«La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération uruguayenne de football en raison d'infractions potentielles aux articles 11 (Comportement offensant et violation des principes du fair-play), 12 (Faute de joueurs et d'officiels) et 13 (Discrimination) du Code disciplinaire de la FIFA. en relation avec des incidents survenus lors du match de Coupe du Monde de la FIFA Ghana contre Uruguay qui s'est déroulé le 2 décembre. Des procédures distinctes ont été ouvertes contre les joueurs uruguayens José María Giménez, Edison Cavani, Fernando Muslera et Diego Godín pour des infractions potentielles aux articles 11 et 12 du Code disciplinaire de la FIFA en relation avec des incidents survenus à la fin dudit match». Reste désormais à connaître les éventuelles sanctions...