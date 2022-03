L'OM connaît le prix à payer pour Jordan Veretout

La suite après cette publicité

Il semble loin le temps où Jordan Veretout était une référence à son poste en Serie A, enchaînant les grosses prestations avec la Roma. Une sacrée dynamique positive qui lui avait même permis de débuter avec l'Equipe de France en août dernier. Mais la donne a bien changé depuis, puisque l'ancien Nantais de 29 ans ne semble pas vraiment entrer dans les plans de José Mourinho.

Cette saison, il a certes disputé 29 rencontres de Serie A avec la Roma, mais la plupart en tant que remplaçant, surtout depuis la fin du mois de janvier, n'ayant démarré qu'un seul des huit derniers chocs de la Louve en championnat. Une situation logiquement difficile pour un joueur d'un tel calibre. Et en Italie, on évoque déjà un intérêt prononcé de l'Olympique de Marseille, qui a déjà réalisé quelques coups du côté de la capitale italienne ces dernières années, à l'image de Kevin Strootman, Pau Lopez et Cengiz Ünder.

Un joli chèque à signer

Sportmediaset revient notamment sur la prolongation refusée par le joueur il y a un an, lorsqu'il estimait mériter un plus gros salaire que celui qui lui était proposé par sa direction. Forcément, aujourd'hui, il ne pourra pas négocier en position de force. Le média transalpin indique même qu'il sera sur le marché cet été, avec Marseille qui a déjà pointé le bout de son nez pour l'enrôler.

Et selon la publication italienne, son prix se situera entre les 15 et 18 millions d'euros. Un montant conséquent, mais pas inabordable pour les Phocéens en cas de qualification pour la Ligue des Champions et si quelques ventes intéressantes sont actées. Le rendez-vous est pris pour cet été donc, mais Pablo Longoria pourrait donc frapper un sacré coup !