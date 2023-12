PL : Tottenham s’offre Everton, Newcastle chute à Luton

La 18e journée de Premier League se poursuivait ce samedi et Tottenham (5e) avait l’occasion de remonter dans le top 4. Les Spurs qui recevaient Everton ont démarré fort avec des buts Richarlison (9e) et Heung-min Son (18e). En fin de match, les Toffees ont réduit l’écart via Gomes (82e) mais cela n’a pas suffi. Avec une victoire 2-1, Tottenham double Manchester City et se retrouve quatrième à trois points du leader Arsenal qui joue à 18h30 contre Liverpool.

Dans les autres rencontres, Newcastle (7e) a chuté sur la pelouse de Luton (18e). Le promu s’est imposé 1-0 suite à un but d’Andros Townsend (25e) et revient à deux points de Nottingham Forest qui est le premier non-relégable. Ces derniers ont craqué contre Bournemouth et Dominic Solanke qui a inscrit un triplé lors d’une victoire 3-2. Enfin, Burnley n’est plus la lanterne rouge. Les Clarets ont dominé Fulham 2-0 grâce à des réalisations de Wilson Odobert (47e) et Sander Berge (66e).

Les matches de l’après-midi