La PL communique deux fenêtres de transferts pour le prochain mercato d’été

Le prochain mercato d’été sera un peu spécial. En raison de la Coupe du Monde des Clubs prévue du 15 juin-13 juillet 2025, la Premier League a décidé d’ouvrir deux fenêtres de transferts permettant aux clubs anglais participant à cette nouvelle compétition de se renforcer en vue de celle-ci.

«La fenêtre s’ouvrira plus tôt que prévu, entre le dimanche 1er juin et le mardi 10 juin, en raison d’une période d’inscription exceptionnelle liée à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA» indique le communiqué de la Premier League. Le marché des transferts sera ensuite fermé, le temps que la Coupe du Monde des Clubs commence, avant d’être réouvert à des dates plus habituelles. «Il rouvrira ensuite le lundi 16 juin et fermera le lundi 1er septembre.»