Naples - Liverpool : les compositions officielles

Grâce à un groupe A composé de beaux noms, l'affiche de ce soir est clairement la plus belle sur le papier. Dans son antre Diego Armando Maradona, Naples accueille Liverpool pour le compte de cette première journée de Ligue des Champions millésime 2022-2023 (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h).

La suite après cette publicité

Pour bien réussir cette entrée en matière, Luciano Spalletti a concocté un 4-3-3 où Khvicha Kvaratskhelia fait partie du trident offensif composé d'Osimhen et Politano. Côté Jürgen Klopp, on mise sur le même dispositif avec un trio d'attaque très alléchant également : Luis Diaz, Salah et Firmino.

Les compositions officielles :

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Zielinski, Lobotka, Anguissa - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Elliott, Fabinho, Milner - Salah, Firmino, Diaz

Pour cette première journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.