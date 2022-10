Juventus : bonne nouvelle pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

Cette première semaine du mois d'octobre commence bien pour Paul Pogba (29 ans). Blessé au genou en juillet dernier, la star internationale française a repris la course ce lundi, comme le rapporte le média italien Sky Sports, en rajoutant que le champion du monde pourrait retrouver les terrains avec la Juventus d'ici un petit mois.

Une très bonne nouvelle pour la Vieille Dame et l'équipe de France, qui ont besoin de lui pour atteindre leurs objectifs respectifs. La "Pioche", comme on le surnomme, fait assurément tout pour revenir et être apte pour le Mondial au Qatar qui commencera le 22 novembre pour les Bleus, contre l'Australie.