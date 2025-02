OM : Adrien Rabiot heureux de la prestation de son équipe face à Angers

Après la victoire de l’OM à Angers (0-2), Adrien Rabiot, buteur ce soir, a félicité ses coéquipiers pour leur match. «On travaille bien ces temps-ci. même si on a eu un petit passage à vide, qui a été très court. Les recrues ont apporté depuis deux matchs. On peut faire sortir des joueurs et en faire rentrer d’autres et l’équipe continue de bien tourner», a-t-il lâché au micro de DAZN après le match.

Le milieu de terrain marseillais a également évoqué le cas de Neal Maupay et la concurrence avec la recrue hivernale, Amine Gouiri. Il a ainsi clarifié : «Neal a un super état d’esprit. Quand il rentre il apporte.» Le message est clair.