Bayern Munich : Harry Kane va toucher un salaire colossal

Thomas Tuchel et le Bayern Munich peuvent souffler car ils vont enfin mettre la fin sur leur numéro 9 tant espéré, Harry Kane. Après des semaines intenses de négociations et plusieurs échecs, le champion d’Allemagne a réussi à satisfaire les exigences financières de Tottenham pour s’attacher les services de l’attaquant anglais contre un peu plus de 110 M€ bonus compris. Si un temps, la presse allemande a mentionné que le buteur de 30 ans hésitait entre poursuivre l’aventure en Angleterre et prolonger avec les Spurs ou s’offrir un nouveau défi en Allemagne, il va bel et bien rejoindre la Bavière pour les quatre prochaines saisons.

Si l’international anglais doit encore passer sa visite médicale, The Sun nous dévoile ce vendredi des détails supplémentaires sur les futurs émoluments d’Harry Kane avec le Bayern Munich. Le tabloïd anglais rapporte que le Rekordmeister va lui offrir un salaire d’une valeur de 21,6 £M par an (environ 25 M€) équivalent à 415 £K par semaine (approximativement 479 K€), soit approximativement le même salaire que celui touché par Sadio Mané lorsqu’il évoluait avec les Bavarois. Après avoir renouvelé son bail avec les Spurs en 2018, Harry Kane touchait jusqu’à maintenant 200 £K par semaine (environ 235 K€). Les Lilywhites étaient d’ailleurs prêts à mettre davantage la main à la poche en cas s’il avait décidé de prolonger…