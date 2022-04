Séville FC-Real Madrid : les compositions officielles

Choc au sommet à Sanchez Pizjuan ce soir à 21h (un match à suivre en direct commenté) entre le Séville FC, troisième de Liga (60 pts), et le Real Madrid, confortable leader (72 pts). Après quatre matches sans victoire, qui ont permis à Barcelone et l'Atlético de revenir dans la course à la deuxième place, les Sévillans ont retrouvé le succès face à Grenade (4-2). De leur côté les Madrilènes, qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des champions, restent sur six victoires en sept journées de championnat, et ont 12 points d'avance sur leur dauphin barcelonais, qui a joué un match de moins.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Ancelotti titularise d'entrée Camavinga, auteur d'entrées remarquées en C1. Benzema est à la pointe de l'attaque, associé à Valverde et Vinicius Jr. Militao fait son retour. Le Séville FC fait confiance à Martial de son côté. En-Nesyri et Ocampos, titulaires face à Grenade, sont sur le banc.

Les compositions

Séville FC : Bono - Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna - Jordan, Rakitic, Papu Gomez - Lamela, Martial, Corona

Real Madrid : Courtois - Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Carvajal - Modric, Camavinga, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius Jr