Comment Warren Bondo peut débloquer le mercato de l’OM

Le mercato hivernal touche bientôt à sa fin dans la plupart des grands championnats européens. Du côté de l’OM, le travail est loin d’être terminé. La direction marseillaise travaille pour trouver un accord avec la Juventus pour Nicolò Fagioli ou avec l’AC Milan pour Ismaël Bennacer. Pour renforcer leur milieu de terrain, les Phocéens pensent à l’une de ces deux options menant à la Serie A. Néanmoins, comme très souvent dans la dernière ligne droite d’un marché des transferts, les clubs sont parfois frileux à l’idée de se débarrasser d’un cadre sans trouver un remplaçant de poids. Dans la course à la signature du Fagioli, la Fiorentina fait toujours office de concurrent à l’OM. Et du côté de l’AC Milan, une vente de Bennacer signifierait qu’un remplaçant doit être trouvé dans les ultimes minutes du mercato. C’est ainsi que plusieurs autres clubs pourraient rejoindre cette bataille pour faciliter les départs et les remplaçants.

Comme révélé par la presse italienne, le milieu français de Monza, Warren Bondo, est sur les tablettes de l’AC Milan depuis plusieurs mois. Si les négociations avaient été arrêtées entre Monza et l’AC Milan, les discussions pourraient être rouvertes en cas de départ de Bennacer. Les relations entre Monza et l’AC Milan sont très bonnes et un deal pourrait être trouvé rapidement. Cependant, selon nos informations, l’ancien joueur de Nancy, qui est aussi dans le viseur de la Fiorentina en cas d’échec du dossier de Fagioli, pourrait quitter Monza seulement en cas d’offre irrefusable. La direction des Brianzoli demande au moins 15 millions d’euros. Si Bondo venait à être conservé par le club lombard, Jacopo Fazzini d’Empoli et Bryan Cristante de l’AS Roma sont les deux alternatives de l’AC Milan (si Bennacer venait à partir à l’OM) et de la Fiorentina (en cas d’échec de Fagioli)