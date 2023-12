PSG : le président des Corinthians confirme le futur départ de Moscardo

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Gabriel Moscardo ne s’engage au Paris Saint-Germain. Comme révélé par nos soins ce mercredi, la pépite brésilienne de 18 ans s’apprête à quitter les Corinthians pour signer dans le club de la capitale. De l’autre côté du globe, il n’y a même plus d’espoir et tous s’accordent à dire que le jeune milieu de terrain va quitter le Brésil. Augusto Melo, le président du Corinthians en personne, a d’ailleurs plus ou moins confirmé le départ de Moscardo sur Rádio Bandeirantes.

«C’est un joueur avec peu de temps dans le monde professionnel, j’aimerais qu’il reste beaucoup plus longtemps. Mais malheureusement le cycle est arrivé (à sa fin, ndlr), sa tête est ailleurs aussi, on lui a donné la liberté de choisir, qu’il soit heureux. Nous nous dirigeons vers cela», a-t-il déclaré, ce qui confirme nos informations. À 18 ans, Gabriel Moscardo viendra apporter son talent et son impact à la récupération dans une équipe du PSG, parfois ric-rac dans ce domaine là. Joli coup.