Rennes dévoile un maillot collector pour ses 125 ans

À l’occasion de ses 125 ans, le Stade Rennais, en partenariat avec la marque PUMA, dévoile un maillot collector qui rend hommage à l’histoire et aux légendes du club. Inspiré du blason historique de 1901, ce maillot bordeaux intègre les noms de joueurs emblématiques du club, ton sur ton, et se veut un symbole de transmission entre générations, mêlant anciens pionniers et effectifs actuels. « Cette création célèbre bien plus qu’une date : elle incarne la ferveur, la fidélité et la foi inébranlable qui unissent depuis plus d’un siècle joueurs et supporters », précise le communiqué officiel.

Cette édition anniversaire sera disponible en 1901 exemplaires numérotés, en manches longues bordeaux, et déclinée en manches courtes bordeaux et noires. Les joueurs du Stade Rennais porteront ce maillot pour la première fois lors de la réception du LOSC le 15 mars prochain au Roazhon Park.