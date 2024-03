Real Madrid : la venue de Kylian Mbappé a des conséquences inattendues

La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ne fait plus de doute. Comme nous le révélions le 7 janvier dernier, le Parisien a décidé de ne pas prolonger l’aventure en terres parisiennes. À 25 ans, il va tourner la page pour attaquer un nouveau chapitre dans sa carrière. L’attaquant en a même fait l’annonce à la direction du PSG. De son côté, Luis Enrique a décidé d’entamer la mue de son équipe en faisant moins jouer le joueur majeur de son équipe.

Forcément ce passage du PSG au Real Madrid aura des conséquences sur les deux équipes. Ça passera par le mercato. C’est le club espagnol qui nous intéresse cette fois. Les Merengues jouent sans véritable numéro 9 cette saison et le départ de Karim Benzema. La véritable star de l’équipe est Jude Bellingham. Le milieu offensif a "pallié" le départ du Ballon d’Or 2022 en enchaînant les buts (20), les passes décisives (8) et les performances cette saison.

Le Real Madrid ne laissera partir personne

Avec un tel joueur, pourquoi avoir besoin d’un attaquant buteur ? La question s’est tout de même posée durant cet exercice. Joselu a souvent été critiqué avant de retrouver de la confiance. Brahim commence lui aussi à prendre de l’épaisseur, tandis que Vinicius et Rodrygo restent indispensables. À tout ce petit monde, il faudra ajouter Kylian Mbappé mais aussi le jeune Endrick, recruté il y a deux ans et qui aura atteint sa majorité cet été pour traverser l’Atlantique.

Avec de telles options offensives, on se demande bien comment Carlo Ancelotti va pouvoir donner satisfaction à tout le monde. D’après AS, il n’est pourtant pas question d’envisager le départ de l’un d’entre eux. Le quotidien espagnol pense notamment à Vinicius, qui joue dans la même zone que son futur concurrent français. Au contraire, le coach italien a déjà réfléchi à un système où les deux joueurs seraient alignés, avec Rodrygo. Joselu, Brahim et Endrick feraient office de remplaçants de luxe.