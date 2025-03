L’Espagne veut déjà revoir Marco Asensio

Les débuts de Marco Asensio à Aston Villa ont été remarqués. Autant en Angleterre où il exporte ses talents désormais, qu’en France où il évoluait ces 18 derniers mois, qu’en Espagne où il a longtemps été considéré comme le futur crack du pays (sa première sélection remonte tout de même à 2016 !). Depuis ses entrées fracassantes avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, l’attaquant s’est un peu perdu en route. Sa rupture d’un ligament croisé à l’intersaison 2019 a stoppé net son élan également. Il n’a pas vraiment retrouvé le niveau qui était le sien dans le club de la capitale espagnole, qui emportait tout sur son passage.

Les Merengues ont décidé de s’en séparer, avec des regrets tout de même, surtout qu’il est parti libre au PSG à l’été 2023. Ce choix s’est avéré raté, malgré des débuts satisfaisants. Une blessure, au pied cette fois, l’a laissé sur le flanc pendant 3 mois dès ses premières semaines. La faute à un match en sélection espagnole contre la Géorgie pour les qualifications à l’Euro 2024, qui s’est disputé sans lui. C’est depuis la télévision qu’il a vu ses coéquipiers de la Roja soulever le trophée Henri Delaunay. Il n’a plus jamais été rappelé par Luis de la Fuente, malgré l’expérience de ses 38 sélections (2 buts).

L’Espagne se souvient toujours de lui

Il faut dire que le natif de Palma de Majorque n’a pas brillé. Il a eu beau avoir la confiance de Luis Enrique et retrouvé le onze de départ à Paris, le polyvalent offensif n’a plus jamais convaincu. Le train est parti, sans lui. Asensio n’est pas resté à quai non plus, son wagon a lui pris la direction d’Aston Villa sous la forme d’un prêt. Ses débuts sous la houlette d’Unai Emery sont excellents. En six matchs (3 titularisations) sous ses nouvelles couleurs, il a déjà marqué le double de buts qu’en six mois à Paris (4 contre 2), ce qui n’a pas échappé à Marca. Hier, son doublé (2-0) a permis aux Villans de sortir Cardiff de FA Cup.

«C’est important que l’équipe et les joueurs atteignent leurs objectifs. Marco a réussi à marquer deux fois, il s’adapte vraiment de façon fantastique, tout comme Marcus (Rashford). Nous aurons aussi besoin d’eux en Ligue des champions», réagissait Emery après la qualification vendredi soir. De plus grandes échéances attendent le club anglais en effet, et Marco Asensio. Mardi, il faudra se rendre au Club Bruges en 8e de finale aller de C1 et la presse espagnole scrute déjà les performances de son protégé. AS le voit même déjà comme un candidat sérieux à la sélection pour le prochain rendez-vous international.

Appelé avec la Roja en mars ?

«Le numéro 21 d’Unai Emery a encore trois matchs à jouer avec Aston Villa avant la prochaine trêve internationale en mars. Le joueur d’Aston Villa n’a plus joué pour l’Espagne depuis septembre 2023, mais il en fait suffisamment à Villa Park pour que Luis de la Fuente le prenne au moins à nouveau en compte, envoie le quotidien dans ses colonnes. Le joueur de 29 ans semble avoir trouvé en Angleterre l’endroit idéal pour à nouveau postuler en équipe nationale.» AS décrit même sa seconde réalisation de la soirée comme «un but typique de sa meilleure version, celle qui l’a amené tant de fois en sélection espagnole.» A bon entendeur…