CAN 2023 : le sélectionneur de la Mauritanie en rajoute une couche sur l’Algérie

C’est peut-être un des plus gros échecs de l’histoire de l’Algérie. Cette défaite face à la Mauritanie mardi soir et l’élimination de cette CAN 2023 en phase de poules ont fait grand bruit au pays. Les médias algériens se sont complètement lâchés sur leurs joueurs et sur Djamel Belmadi qui, sans surprise, a été démis de ses fonctions dans la journée de mercredi. Il faut dire qu’en face, c’était la première victoire de l’histoire mauritanienne à la CAN. Un véritable exploit sur lequel le sélectionneur Amir Abdou est revenu dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport.

La suite après cette publicité

« Là on a réussi à faire un exploit extraordinaire mardi soir. Chapeau à l’équipe qui n’a pas lâché. D’autant plus qu’on était mal partis sur les deux premiers matchs. Ces deux matchs joués, on ne méritait pas deux défaites puisque l’équipe avait fait une bonne prestation contre le Burkina avant de prendre un but à la 90e et contre l’Angola où on prend des buts stupides. Forcément c’était difficile pour nous de jouer cette rencontre-là contre l’Algérie mais on y a cru », a-t-il d’abord lancé, avant de tenir des propos qui vont faire réagir en Algérie.

À lire

Algérie : la sortie forte du très critiqué Riyad Mahrez

L’Algérie, fragile ?

« On savait que cette équipe-là avait une fragilité, un petit peu, sur l’aspect psychologique. Elle était dos au mur, c’est une équipe qui devait absolument se qualifier et on sentait qu’elle jouait un peu avec la peur », a expliqué l’ancien sélectionneur des Comores, qui n’a pas hésité à détailler son plan de jeu : « on a réussi à marquer sur un coup de pied arrêté et on savait qu’il fallait aussi tenir sur les premières minutes car je savais que l’Algérie allait pousser. On a réussi aussi à bloquer leur fer de lance Mandi, c’était un peu lui le starter de cette équipe-là donc on a réussi à fermer ses premières relances ».

La suite après cette publicité

« On a bloqué les couloirs où cela allait aussi très très vite. On a bien tenu sur cette première période et on est rentrés avec un à zéro. Et puis la deuxième période c’est un autre match », a conclu le sélectionneur mauritanien. Un plan de jeu qui a fonctionné à merveille, puisque l’animation offensive des Fennecs était particulièrement morne sur cette rencontre, et les grands noms algériens n’ont pas réussi à s’illustrer face à une équipe composée de joueurs évoluant presque tous à un niveau inférieur en club. Amir Abdou et ses hommes défieront le Cap-Vert en huitièmes de finale et tout indique qu’ils ont clairement leurs chances de continuer d’écrire l’histoire de leur pays…