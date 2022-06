Le Bayern Munich pense aussi à Jonathan David

La suite après cette publicité

La saga Lewandowski est interminable. Désireux de quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat, l’attaquant polonais pousse pour rejoindre le FC Barcelone. Seul problème : les Munichois ne sont pas vendeurs (même s’ils ont récemment recruté Sadio Mané) et les Blaugranas sont à la peine sur le plan financier.

Ce qui, selon SPORT, ne les a pas empêché a priori de soumettre une dernière offre de 40 M€ plus 5 M€ de bonus. De quoi faire enfin céder le Bayern ? Malgré son intransigeance apparente, Munich a bien évidemment prévu l’hypothèse du départ de Lewandowski. Outre l’achat de Mané, Sport Bild nous rappelle que les champions d’Allemagne ont un œil sur Sasa Kalajdzic (24 ans, Stuttgart). Mais pas seulement. Le journal germanique affirme que le Lillois Jonathan David (22 ans) est aussi pisté !

Lille en veut toujours 50 M€

Lié au LOSC jusqu’en 2025 et auteur de 15 buts en 38 matches la saison dernière, l’international canadien (32 capes, 21 réalisations) est annoncé partant depuis les déclarations faites par son agent en décembre 2021. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. »

Cité du côté d’Arsenal ou de Newcastle, David n’a toutefois pas encore changé d’air. En mai dernier, L’Équipe indiquait même qu’un départ n’était finalement pas si acquis que ça. Le Bayern sait en tout cas qu’il faudra sortir un très gros chèque s’il veut faire venir le Canadien en Bundesliga. Pour rappel, les Dogues veulent pas moins de 50 M€ pour un joueur qui avait été arraché à la Gantoise pour 32 M€.