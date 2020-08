Amicaux : Bordeaux étrille Reims, Rennes bat Brest

Il y avait de nouveaux matchs amicaux ce samedi qui concernaient des équipes de Ligue 1. Bordeaux se déplaçait à Reims et s'est offert une belle victoire 4-0, la première de cette intersaison. Oudin (28e) et De Préville (30e) face à leur ancien club, Zerkane (40e) et Briand sur penalty (67e) ont inscrit les buts des Girondins.

Dans le même temps, Rennes et Brest s'affrontaient dans un derby breton à Vannes. Ce sont les Rouge et Noir qui l'ont emporté sur le score de 2-1. Tait (76e) et Gélin (85e) sont les buteurs rennais. Saïd avait un temps égalisé pour le SB29 (82e). Enfin, Lorient et Angers ont fait match nul 0-0.